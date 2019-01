Non è in pericolo di vita la studentessa che ha contratto la meningite. Profilassi per 20 persone tra Padova e Venezia

Si trova in Terapia Intensiva dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova la ragazza di 19 anni ricoverata per il manifestarsi di Meningite da Meningococco. La studentessa è piemontese e residente a Lagnasco (CU) anche se domiciliata a Padova dove è iscritta all' Università.

Venti persone

Il 6 gennaio la ragazza ha cominciato a sentirsi poco bene fino a che poi si è accertata la patologia. Come si fa sempre in questi casi, sono stati ricostruiti gli spostamenti della ragazza per verificare possibili contagi. La notte di Capodanno, ha preso parte a una festa in una casa privata a Venezia: tutti i partecipanti sono stati rintracciati e sottoposti a profilassi. Anche i compagni di stanza e gli amici di Padova sono già stati sottoposti allo stesso trattamento. Sono stati sottoposti a profilassi anche il personale dell’ambulanza che l’ha trasportata in Ospedale e gli operatori del Pronto Soccorso che l’ha presa in cura. In tutto si tratta di una ventina di persone.

Aule studio

I contatti invece nelle aule studio non sono considerati stretti (per molto tempo in ambienti piccoli e chiusi come familiari, compagni di stanza) e non necessitano quindi di profilassi, come è stato chiarito immediatamente. Per precauzione comunque nelle aule studio da lei frequentate in questi giorni, è stata esposta una lettera in modo da informare chi in quei giorni è stato in quei luoghi, magari a preparare degli esami.

Salute

La giovane non è comunque in pericolo in vita e le sue condizioni progressivamente migliorano.