Berta torna a filare a Montegrotto: festa con il corteo e la rievocazione storica

Torna a Montegrotto Terme la rievocazione storica della Leggenda di Berta, con una grande festa che coinvolgerà tutto il centro sabato prossimo, 8 settembre, fin dalla mattina e si concluderà con il corteo e la rappresentazione teatrale della leggenda.

La festa

Chi non ricorda il detto: “È passato il tempo in cui Bertha filava?”. Si rifà alla leggenda di Berta arrivata fino a noi attraverso ai secoli, raccontata dai menestrelli e tramandata di generazione in generazione fino a dare origine all’espressione proverbiale. La leggenda di Berta aveva per teatro Montegrotto Terme e fin dagli anni Sessanta, per decenni, la rievocazione storica della leggenda con figuranti in costume è stato un evento che coinvolgeva tutto il paese. Dopo anni di oblio, e dopo una festa senza rievocazione l’anno scorso, l’amministrazione comunale guidata da Riccardo Mortandello, ha deciso di riproporre per quest’anno la festa in grande stile.

Il programma

Il programma si articolerà dalle 10 alle 22. Nel parco dell’hotel Vulcania sarà allestito un borgo medievale con mestieranti, artisti di strada, tamburi e sbandieratori, e ci saranno tante attività per i bambini. Alle 17 il corteo storico con oltre 150 figuranti partirà dal Duomo e si snoderà per viale Stazione, via Manzoni, piazza Carmignoto, via San Mauro, viale Stazione per concludersi in piazza Roma davanti al Municipio. Subito dopo alle 21, in piazza Roma, il pubblico potrà assistere all’attesa rappresentazione teatrale della Leggenda di Berta, con la regia di Simone Toffanin e la presenza dei ballerini di Padova Danza. In contemporanea, presso il parcheggio dell’oratorio in largo Bernardi sarà allestito un luogo di ristoro. “Nella festa saranno coinvolte circa 300 figuranti. È un’unicità del nostro territorio che va valorizzata. Ricordo che un tempo arrivavano anche pullman dall’estero per assistere alla rappresentazione in costume. Il coinvolgimento dei cittadini e dei rioni in un lavoro di preparazione che va avanti da mesi fa parte di quella ricostruzione del tessuto sociale che uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione”, spiega il sindaco Riccardo Mortandello nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui ha partecipato anche l’assessore al sociale Elisabetta Roetta.

"Antichi fasti"

Merito dell’organizzazione della festa è del Comitato per la valorizzazione della festa di Berta, presieduto da Salvatore Negro: “La nostra - spiega - non è manifestazione commerciale, si recupera qualcosa degli sponsor ma è necessario coinvolgimento dell’amministrazione comunale, per questo è stata intermittente nel corso dei decenni. Siamo contenti che l’attuale amministrazione abbia sensibilizzato il Comitato che si è ricomposto e siamo riusciti a mettere in piedi manifestazione che riprende gli antichi fasti”.