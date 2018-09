Arriva a Padova arriva da Welldone il Burger di non-carne composto al 100% da proteine vegetali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Da oggi sarà possibile assaggiare anche nel Welldone di Padova Beyond Burger, il burger di “non-carne” composto al 100% da proteine di origine vegetale prodotto da beyond meat e distribuito in anteprima in italia dalla catena di hamburgerie bolognesi Welldone.

Beyond Burger

Beyond Burger è un burger realizzato al 100% da proteine di origine vegetale che ha la stessa resa e lo stesso gusto della carne bovina. La ricerca di Beyond meat ha infatti portato alla realizzazione di una “non carne” che ha l’aspetto, il gusto, la succosità, il profumo e la consistenza della carne di mucca. beyond burger ha un altissimo apporto di proteine ed è ricco di ferro quanto la carne bovina inoltre non contiene ogm, soia, ormoni o antibiotici, è privo di colesterolo e di glutine. questo tipo di proteine è adatto sia a chi sceglie una dieta vegana sia a chi ama la carne ma vuole ridurre l’impatto sull’ambiente e sulla propria salute.

Il burger

E' stato calcolato infatti che il risparmio rispetto alla lavorazione della carne animale equivale al 95% di terra utilizzata, al 75% di acqua, con un abbattimento delle emissioni di gas serra dell’87%. Welldone, la catena bolognese di hamburgerie gourmet fondata da andrea magelli e da sara roversi nel 2013, è stata annoverata tra le 5 migliori hamburgerie d’europa dal Wall Street Journal, si è aggiudicata la distribuzione in anteprima per l’italia di Beyond Burger all’interno del proprio menù. da domani beyond burger sarà infatti inserito nel menù di tutti i Welldone d’italia, dando così la possibilità di provare le due ricette di maggior successo in una versione 100% vegetale. Il Beyond Classic e il Beyond Welldone verranno proposti senza alcun cambiamento di ricettazioni e di prezzo, per lasciare l’esperienza del consumatore uguale nel sapore ma più ricca di salute e sostenibilità.

Punti di forza

Tra i benefici della “carne” vegetale di Beyond Burger rispetto a quella di origine animale: basso apporto di grassi saturi e colesterolo, senza antibiotici e ormoni, ma con un alto tasso di ferro e proteine, si presta a combattere sovrappeso e problemi legati a ipertensione e circolazione. Impatto climatico: eliminando lo sfruttamento del bestiame e gli allevamenti intensivi, contribuisce a diminuire i livelli di inquinamento sia delle falde acquifere, che dell’atmosfera e dei terreni. Ripristino delle risorse agroalimentari mondiali grazie alla riduzione dei disboscamenti e delle coltivazioni intensive necessarie al pascolo degli animali. Benessere generale degli animali eliminando completamente l’uso della carne animale in tutto il processo produttivo. Quella delle proteine di origine alternative è una scelta obbligata per il nostro pianeta, se pensiamo che secondo la fao entro il 2050 la popolazione mondiale aumenterà di un terzo e il nostro pianeta non avrà risorse sufficienti per sopportare un’alimentazione basata prevalentemente su base animale come quella attuale. inoltre, il 25% dei gas serra è causato dall’agricoltura intensiva e l’allevamento intensivo contribuisce al riscaldamento globale per un 40% in più rispetto a tutto il settore mondiale dei trasporti nel suo complesso.

Primi in Italia

Andrea Magelli, fondatore di Welldone Burger, ha dichiarato: “Siamo felici di essere i primi in italia a poter proporre ai nostri clienti Beyond Burger. il lancio della “non carne” Beyond meat nel menu di Welldone si inserisce all’interno di una serie di azioni che stiamo promuovendo in tutti i punti vendita della catena, mirate a rafforzare il concetto di “sostenibilità”, uno dei pilastri della nostra filosofia. L’utilizzo della “non-carne” infatti contribuirà a combattere alcuni tra i principali problemi legati alle proteine animali, con una maggiore attenzione sia alla salute dei nostri clienti, sia soprattutto all’impatto ambientale che la produzione e la lavorazione di un certo tipo di carne hanno sul nostro pianeta, senza rinunciare al piacere di un hamburger in tutto e per tutto uguale a quello di carne bovina”