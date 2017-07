"Bici rubate a Padova - Avvistamenti": su Fb il gruppo per segnalare furti e non solo

Foto di bici rubate, appelli, segnalazioni da qui nasce "Bici rubate a Padova - Avvistamenti".Si tratta di un gruppo Facebook che conta 600 iscritti e che nasce dalla volontà di condividere e trovare aiuto nel ritrovare il proprio mezzo rubato.

APPELLI. "Questa notte hanno rubato la mia bici davanti al Palazzo Maldura", "Ciao a tutti ieri in via degli scrovegni enrico intorno alle 13 mi è stata rubata la mountain bike rockrider 5.1 perfavore chi vedesse in giro una bici così mi chiami per favore", "Ciao! Mi è stata rubata la bici martedì notte, sono i ladri sono entrati in garage, via Palestro"; sono solo alcuni degli appelli pubblicati sulla bacheca del gruppo.