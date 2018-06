Caos sui biglietti per Vasco, all'Euganeo scoppia il caso: fan respinti all'ingresso

Notizia in aggiornamento

Dopo le decine di episodi allo stadio Olimpico di Torino, sembra che i biglietti taroccati acquistati online abbiano tratto in inganno anche i fan del rocker di Zocca accorsi all'Euganeo per le due date padovane.

Il caso

Mercoledì, nella lunghissima coda che fin dal mattino si è formata davanti ai cancelli dello stadio, diverse persone riferiscono di essere state bloccate perchè in possesso di ticket non validi. Una ragazza racconta: "Ho provato ad acquistare i biglietti sul sito di Vasco e sono stata reindirizzata su un sito che si chiamava Vivatickets. Qui, dopo il pagamento, dicevano che stampando la ricevuta avremmo ritirato il biglietto in loco il giorno del concerto". Naturalmente una volta arrivati all'Euganeo la sorpresa: accesso negato, il foglio stampato non ha alcuna validità.

La guardia di finanza

Dopo il concerto di Torino e le decine di querele raccolte, la guardia di finanza sta indagando, ma pare che i raggiri non si fermino. Sul posto sono arrivati gli agenti per ascoltare le lamentele delle persone respinte, che sarebbero circa una 40ina. Si sono fatti consegnare i biglietti e hanno confermato la possibile truffa: ora cercheranno un compromesso con l'organizzazione. Nel frattempo i fan dovranno decidere se presentare una denuncia. Non sarà facile riuscire a entrare visto il sold out.