Viaggia senza biglietto sul bus: al controllo va in escandescenza, con sé un coltellino

È salito a bordo di un autobus della linea 15, ma all’altezza di via Vigonovese è stato sorpreso dai controllori di Bus Italia senza il tagliando di viaggio.

Denunciato

Domenica pomeriggio un padovano di 51 anni alla richiesta del biglietto è andato in escandescenza, iniziando a insultare i controllori che sono stati costretti a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una volante della polizia: a fatica l'uomo, che con sé aveva anche un piccolo coltellino, è stato tranquillizzato. Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.