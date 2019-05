Sottopassi e scantinati invasi dall'acqua: il bilancio dei danni per il maltempo di martedì

Due sottopassi, il magazzino di un mobilificio, un garage, tre appartamenti, intere strade. Tutti sott'acqua, con i proprietari che ora fanno la conta dei danni e i soccorritori che dragano la melma.

Raffica di richieste

Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile sono stati impegnati in decine di interventi di varia entità a partire dal tardo pomeriggio di ieri, quando da numerose zone dell'Alta sono fioccate le richieste di aiuto. Nessun episodio grave, fortunatamente, ma l'acqua caduta copiosa che si è aggiunta alle già abbondanti precipitazioni delle ultime settimane ha causato non pochi problemi.

Cittadella e Galliera

Due i sottopassi stradali completamente allagati a Cittadella. In viale Europa un'automobile si è inabissata e miracolosamente l'autista è riuscito a scendere in tempo e dare l'allarme. Scena analoga ma senza persone coinvolte in via Sant'Antonio anche qui con l'arrivo della protezione civile che ha transennato la zona e deviato il traffico mentre cercava di far rientrare l'emergenza. Problemi anche nella sede del mobilificio Furlan in via Pozzetto, dove l'acqua ha invaso il piano seminterrato e un garage e dove i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per pomparla all'esterno. Situazioni simili anche a Galliera Veneta, con l'esondazione dei canali di scolo di via Olivari che ha causato il parziale allagamento di un'abitazione privata.

Trebaseleghe

Spostandosi verso il Trevigiano le cose non sono migliorate. A Trebaseleghe infatti hanno esondato i canali che cingono via Malcana in aperta campagna e la vicina via Bovi. Qui per circa duecento metri la strada è stata totalmente impercorribile e l'acqua ha invaso una stanza al piano terra di un'abitazione e lambito quella vicina. In azione la protezione civile, che lungo le strade ha posizionato le transenne per impedire il passaggio e nelle case private ha fatto defluire l'acqua anche grazie ai sacchi di sabbia per il contenimento.