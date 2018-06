Il bilancio della due giorni di Vasco a Padova. Il questore: "Un grande successo di tutti"

Primo bilancio per l’attività di polizia dopo il mega evento che ha portato Vasco Rossi allo stadio Euganeo martedì 6 e mercoledì 7 giugno. Entusiasta il questore Paolo Fassari, già a capo dell'organizzazione del concerto al Modena Park del luglio scorso, per la riuscita nonostante il maltempo.

Biglietti falsi e droga

La guardia di finanza ha sequestrato 423 prodotti contraffatti di diverso tipo e identificato 49 persone truffate per aver acquistato 114 biglietti falsi per un valore complessivo di quasi 15mila euro, dopo il caso scoppiato nel pomeriggio di mercoledì quando i primi fan sono stati respinti ai cancelli. In totale sono stati recuperati e sequestrati 74 grammi di marijuana, 25 di hashish e 0,5 di cocaina. Denunciate tre persone.

Una sinergia perfetta

Venerdì mattina si è espresso in merito il questore di Padova, Paolo Fassari, che non nasconde la soddisfazione per la buona riuscita del maxi evento nonostante il meteo critico che ha messo a serio rischio lo svolgimento dei concerti. I maggiori problemi giovedì, quando dalle 16 l'area dello stadio è stata colpita da un violentissimo temporale che si è abbattuto sulle decine di migliaia di fan in attesa, che però non si sono scoraggiati. "Siamo molto contenti, non potremmo non esserlo visti gli ottimi risultati nonostante le incredibili difficoltà rappresentate dalla pioggia", afferma Fassari, che aggiunge: "La macchina organizzativa ha funzionato perchè tutti abbiamo lavorato al meglio: c'è stata una perfetta sinergia tra le forze di polizia, l'amministrazioen comunale, l'organizzazione, la parte sanitaria, i vigili del fuoco. Quando si fa squadra, il risultato esce bene".

Numeri da record

Tra forze dell'ordine nazionali e locali sono stati impegnati fra 350 e 400 agenti. Anche qui la collaborazione tra reparti è stata essenziale, ricorda il questore: "La polizia locale si è occupata in particolare di contrastare l'abusivismo, la stradale della viabilità. Certo è normale che in caso di eventi di questa portata qualche disagio - soprattutto al traffico - ci sia, per la natura eccezionale della manifestazione, ma è andato tutto liscio". Notevole anche il successo nella gestione delle tempistiche, con l'Euganeo evacuato in meno di un'ora al termine della prima data e pochi minuti in più dopo la seconda. "Qualcosa di strabiliante, un successo di tutti", conclude Fassari.