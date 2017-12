Reati in flessione nel 2017, Fassari: "Serve una nuova sede per la Questura"

Nel corso dell’anno 2017, nella provincia di Padova si è registrata una flessione dei reati, sia come numero complessivo (12%) sia dei singoli delitti fatta eccezione quelli di tipo informatici. In particolare, con riferimento ai furti perpetrati in provincia c’è stata una diminuzione in totale del 12% ed in particolare: del 13% dei furti in abitazione, del 21% degli scippi, del 6% dei furti negli esercizi commerciali. Si è registrata una flessione anche delle rapine, che nel 2017, rispetto al 2016, sono diminuite del 13%, in particolare sono diminuite: del 44% le rapine in abitazione, del 21% le rapine negli esercizi commerciali, del 11% le rapine nella pubblica via. Ecco alcuni numeri: 420 persone arrestate, 1840 denunciate in stato di libertà, 100552 persone identificate, 33525 veicoli controllati, 7225 pattuglie, 69.527 chiamate al 113.

IL FUTURO.

Sabato, durante la presentazione del bilancio del 2017, il questore di Padova Paolo Fassari ha annunciato di voler spostare la Questura. "La mia parola non può suonare come promessa", ha detto Fassari, "anche perchè il questore non fabbrica la nuova Questura. Ma stiamo lavorando in sinergia con gli enti pubblici per creare una prima soluzione tampone, soprattutto per alcuni uffici che hanno spazi ridotti. In particolare l'ufficio relazioni con il pubblico non è degno di una città come questa. Poi su lungo periodo la possibilità di traslocare in un posto più funzionale e più bello".

ALCUNE OPERAZIONI.

Noto etilista sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. Il primo gennaio scorso la Squadra Mobile di Padova ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un padovano 44enne pluripregiudicato, senza fissa dimora, per tentato omicidio del titolare 46enne di una enoteca di Padova. L’uomo, noto etilista, è stato rintracciato dagli investigatori nell’abitazione della ex convivente dove si era rifugiato dopo aver ferito all’addome per futili motivi il titolare dell’enoteca. L’aggressione era scaturita dal fatto che lo sbandato, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva preteso di trascorrere la notte al riparo dal freddo all’interno dell’enoteca, dormendo su una brandina, ma al rifiuto del gestore e agli inviti di allontanarsi, aveva reagiva accoltellandolo. 10/05/2017 Arrestati per tentato omicidio cinque italiani pregiudicati protagonisti di una sparatoria con pistole e Kalashnikov. La Squadra Mobile di Padova, all’esito di una complessa indagine coordinata dal Servizio Centrale Operativo, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Padova, ha arrestato 5 uomini italiani accusati di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di armi da fuoco. Agli indagati è stato contestato l’assalto armato avvenuto il 17 ottobre scorso nel campo nomadi di Pionca di Vigonza, quando una “batteria di fuoco” si era recata presso il campo dei PAVAN sparando all’impazzata con pistole e kalashnikov, ad altezza uomo, su roulotte ed autovetture e fuggendo poi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata provento di furto. La spedizione punitiva nei confronti di alcuni componenti del campo nomadi di Pionca di Vigonza erano stata organizzata per vendicare un episodio di percosse avvenuto in ambito familiare.

GLI ARRESTI.

12/5/2017 Arrestato un islamico radicalizzato. L' uomo di origine marocchina era evaso dal carcere "Due Palazzi" dopo aver usufruito di un permesso premio. Gli agenti della Questura di Padova hanno rintracciato e arrestato un marocchino 42enne pluripregiudicato segnalato come islamico radicalizzato, evaso dal Carcere di Padova lo scorso 6 maggio durante la fruizione di un permesso premio. Nel periodo di detenzione lo straniero aveva professato di appartenere al sedicente Stato Islamico motivo per cui era stato inserito dalla struttura penitenziaria tra i detenuti da monitorare. Lo scorso 6 maggio l’uomo sarebbe dovuto rientrare in carcere al termine di permesso premio fruito per qualche giorno in una casa di accoglienza ma, eludendo la vigilanza, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le indagini svolte dalla DIGOS, avviate subito dopo la segnalazione di evasione giunta dalla Polizia Penitenziaria, hanno permesso di rintracciare ed assicurare alla giustizia il marocchino, riconosciuto da un agente della Polizia Penitenziaria nei pressi della Stazione Ferroviaria euganea. Gli agenti della DIGOS , insieme alle pattuglie delle Volanti e ad un’Unità Operativa di Pronto Impiego e personale della Polizia Penitenziaria, convogliate sul posto immediatamente dalla Sala Operativa della Questura, hanno bloccato e ammanettato l’evaso mentre tentava di nascondersi all’interno di un casolare. Lavoratori della logistica intimiditi e sfruttati : tre arresti per caporalato e riciclaggio. La Polizia di Padova ha eseguito tre misure cautelari nei confronti di un 53enne padovano e di un 36enne padovano per i reati di caporalato e nei confronti di un 62enne padovano, per riciclaggio, tutti operanti nel settore della logistica. L’attività di indagine svolta dalla DIGOS e dalla Squadra Mobile, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, si è focalizzata sulle attività illecite di sfruttamento dell’attività lavorativa di alcuni operatori di facchinaggio attivi nel settore della Logistica. Le indagini si sono concentrate su alcune cooperative, raggruppate ad hoc in una associazione temporanea d’impresa finalizzata ad abbattere notevolmente i costi di gestione, attraverso l’assunzione di operai stranieri, soprattutto di origine bengalese. I lavoratori venivano assunti fittiziamente con contratti part-time, nonostante il lavoro fosse a tempo pieno ed il pagamento degli straordinari veniva corrisposto fraudolentemente con il meccanismo dei rimborsi spese per missione, eludendo tassazione e contribuzioni previdenziali e ricorrendo anche all’istituto dei tirocini formativi per stranieri extra UE. 7/11/2017 - Scoperto deposito di droga con 59 chilogrammi di eroina in una casa in centro a Padova. La Squadra Mobile, dopo giorni di servizi ed appostamenti, hanno individuato un’abitazione trasformata in vero e proprio laboratorio per la preparazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente, sequestrando 59 chilogrammi di eroina, del valore almeno di 2 milioni di euro. Arrestati due cittadini albanesi di 32 e 33 anni, privi di precedenti penali e irregolari sul territorio nazionale, che utilizzavano l’appartamento, sito poco distante da Ponte Corvo, per preparare le partite di stupefacente e poi consegnarle in forma di panetti da mezzo chilogrammi.