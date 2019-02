Sabati ecologici: nel primo appuntamento raccolte 1,8 tonnellate di materiale

Si è svolto sabato 26 gennaio il primo appuntamento con i “Sabati Ecologici 2019”, l’iniziativa promossa da AcegasApsAmga e Comune di Padova nella zona dell’Arcella, per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti nel territorio. I cittadini, soprattutto residenti nel quartiere, hanno dimostrato il proprio coinvolgimento conferendo oltre 1,8 tonnellate di materiale in sole 4 ore. In prevalenza, RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), elettrodomestici di piccole e medie dimensioni, pile e batterie, materassi, divani, mobilio vario e legno. Il centro di raccolta mobile e gli operatori della Multiutility saranno a disposizione dei cittadini ogni ultimo sabato del mese, sempre in piazzale Azzurri d’Italia, per offrire l’opportunità di smaltire correttamente quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite con l’ordinario servizio di raccolta.

Sabato del riuso e calendario

Buon successo anche per la prima data del “Sabato del Riuso”, l’iniziativa nata dalla partnership fra Comune di Padova, AcegasApsAmga e Rete Riuso Padova, che affianca i Sabati Ecologici, per sensibilizzare verso una cultura del consumo responsabile. Il desk gestito dall’associazione Rete Riuso ha raccolto soprattutto casalinghi, oggetti d’arredo, libri e sedie. Gli oggetti raccolti, anziché essere trattati come rifiuti, saranno risistemati e portati a nuova vita, per sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà. Le due iniziative si svolgeranno ogni ultimo sabato del mese, presso piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13. Dunque i prossimi appuntamenti, che vedranno sempre la possibilità di donare anche oggetti riutilizzabili, si svolgeranno con il seguente calendario: 23 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno, 27 luglio, 31 agosto, 28 settembre, 26 ottobre, 30 novembre, 21 dicembre.