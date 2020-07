Volontariato: il Csv presenta il bilancio sociale dell'attività nel 2019

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova ogni anno elabora il proprio bilancio sociale per illustrare alla comunità e ai principali interlocutori istituzionali i servizi erogati e il valore generato attraverso il fondo gestito e destinato al sostegno del volontariato locale. I principali servizi che il CSV eroga sono: le consulenze, la formazione, le attività rivolte ai più giovani in particolare con i progetti nelle scuole e il servizio civile nazionale.

Capitale europea del volontariato

Nel 2019 ha preso il via la grande avventura di Padova capitale europea del volontariato 2020 che viene presentata alla città il 15 aprile 2019 mentre l'8 dicembre a Kosice (Capitale europea del volontariato 2019) si celebra il passaggio delle consegne. A partire dall'estate 2019 sono state individuate 7 aree di approfondimento per la creazione del palinsesto per il 2020 e l'attivazione di altrettanti tavoli di lavoro ed elaborazione: 1-ambiente e urbanistica, 2-economia e sviluppo sostenibile, 3-cultura e istruzione, 4-pace diritti umani e cooperazione, 5-salute, sport e benessere, 6-povertà e nuove emarginazioni, 7-tecnologia e innovazione. I tavoli sono composti da rappresentanti del Terzo Settore, delle Istituzioni, delle categorie economiche, dell’Università, di enti di ricerca e agenzie formative, delle organizzazioni sindacali e dei media della provincia di Padova e del Veneto.

Promozione del volontariato

Nel 2019 sono stati coinvolti 28.902 soggetti in: 3 Feste del volontariato con 367 associazioni; 1200 eventi e iniziative con 700 realtà diverse; 10mila ore di solidarietà: 210 ragazzi e 18 organizzazioni coinvolte; “Si possiamo cambiare!” (progetto in alternativa alla sospensione scolastica): coinvolti 250 studenti e 28 associazioni e 42 incontri individuali con studenti; Una giornata particolare (promozione nelle scuole il 5 dicembre (Giornata internazionale del volontariato) ha coinvolto 1.574 studenti; Il festival Solidaria ha visto la partecipazione di 15.530 persone, 26 realtà coinvolte 26, 340 soggetti tra associazioni e volontari.

Formazione

La “Scuola di Volontariato e Legame Sociale, Luciano Tavazza” nel 2019 ha assunto una nuova modalità operativa strutturandosi in diverse aree tematiche ciascuna delle quali della durata di due mesi e mezzo e l'ausilio di docenti altamente specializzati. Nel 2019 hanno partecipato 1.502 persone. Nel 2019 il Csv di Padova ha erogato 6.904 consulenze per le associazioni e 364 consulenze per i cittadini.

Comunicazione

Sono 442.854 visitatori nei siti internet: www.csvpadova.org, www.servizisolidali.pd.it, www.csvveneto.org, www.solidaria.eu; ogni settimana la newsletter viene inviata a 11.244 indirizzi; Social network: 4.155 follower su Facebook , 888 follower su Instagram (avviato nel 2018); Video-guide – youtube: 31.936 visualizzazioni

Pandemia

Nonostante il lockdown e la conseguente organizzazione del lavoro a distanza, lo staff del CSV non ha mai interrotto la propria attività a sostegno dei volontari e degli Enti di Terzo Settore della provincia". Dal 10 marzo al 10 luglio 2020 le consulenze prestate alle associazioni sono state 4164: 2999 via mail (60 riguardanti covid-19, 1087 l’iscrizione al registro regionale, 822 modifiche statutarie, 1030 amministrative, costituzione, etc) 1087 via telefono (163 covid, 600 l’iscrizione al registro regionale, 500 modifiche statutarie e 161 amministrative, costituzione, etc) 78 via skype (21 amministrative, costituzione, etc; 57 modifiche statutarie)

Inoltre sono state consegnate 10.000 mascherine a 70 associazioni e 7.000 mascherine a 3.500 over 75.

In questi giorni sta terminando la consegna dei primi 100 termoscanner, uno per ogni associazione richiedente.