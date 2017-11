Biotestamento, firma anche Giordani sindaco di Padova: l'appello arriva a 70 adesioni

Sono 70 i Sindaci firmatari dell’appello - condotto da Associazione Luca Coscioni - al Senato, per il passaggio immediato del Biotestamento in aula. A Virginia Raggi (Roma), Giuseppe Sala (Milano), Luigi De Magistris (Napoli), Chiara Appendino (Torino), Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, Filippo Nogarin, sindaco di Livorno si aggiungono Padova, Reggio Calabria, Udine, Lecce, Savona… i primi cittadini di alcune delle principali città italiane si uniscono per spingere il testo del Biotestamento al voto.

IL CONTENUTO.

Questo il testo dell'appello: “ Noi sindaci sottoscritti, per scongiurare un nuovo passaggio alla Camera che ne impedirebbe nei fatti l'approvazione definitiva, chiediamo che il Disegno di Legge sul "consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento" sia trasmesso in Aula per il voto senza ulteriori modificazioni, al fine di non lasciare senza risposta le attese e le speranze di tanti cittadini. Il 15novembre intanto, a seguito delle dimissioni della relatrice del ddl Emilia Grazia De Biasi, delle dichiarazioni del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, e del leader del M5S, Luigi Di Maio, il tesoriere di Associazione Luca Coscioni Marco Cappato sarà fuori Palazzo Madama, dalle 14.15 alle 15.15, con un walk-around intorno al Senato. La richiesta ai senatori che avrà modo di incontrare - supportata anche da oltre 122 mila cittadini firmatari e da un appello dei senatori a vita - è quella di accelerare di un testo finito nel pantano delle contrattazioni pre elettorali delle coalizioni, mentre gli italiani continuano a morire privati delle libertà di scelta sul proprio fine vita”.