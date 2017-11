Quinta edizione del "Black Friday": 400 negozi coinvolti, sconti fino all'80%

Saranno oltre 400 i negozi che venerdì terranno alzate le serrande dalle 20.30 alle 23.30 per la quinta edizione del Black Friday. Il sogno degli organizzatori è superare le 150mila presenze del 2016. Abbigliamento, accessori, calzature, prodotti per il corpo, per la casa. Sul sito www.blackfridaypadova.it è possibile vedere la vetrina virtuale.

BAR E RISTORANTI

Per la grande notte dello shopping resteranno aperti fino alle 3 di mattina anche ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie. Quest'anno all'appello hanno risposto tutti e con grande entusiasmo: Ascom, Confesercenti, Appe, Comune e Camera di Commercio. Dalla prima edizione e 80 mila presenze siamo arrivati al record dell'anno scorso con 150 mila e 4 milioni di euro di fatturato, Quest'anno l'obiettivo sono le 500 mila presenze totali. Anche questa volta sarà il suono delle trombe a dare il via alla manifestazione e poi sarà possibile fare acquisti a prezzi ribassati fino a tarda notte.