Blackout alla Guizza: case senza corrente, luce pubblica spenta, linee telefoniche interrotte

Un blackout dell'energia elettrica ha interessato nella serata di martedì il quartiere Guizza e altre zone della città dalle 21.45 circa. Le segnalazioni provengono da diversi utenti che si sono ritrovati senza energia in casa e anche lungo le strade. La corrente va e viene, la situazione si sarebbe parzialmente sistemata verso le 22.30 nonostante continuinio gli sbalzi. L'assessore alle manutenzioni Andrea Micalizzi è in contatto con Enel che sta cercando di risolvere il guasto. Sul sito Enel segnalano che il problema dovrebbe essere risolto intorno alle 23.

Albignasego

Problemi si segnalano anche nella zona di Albignasego nei quartieri Ferri, San Giacomo e San Tommaso. Sbalzi di tensione sono avvenuti anche in zona Santa Croce a Padova. Indiziati numero uno sono i condizionatori, accesi in maniera continuata in questi giorni di caldo.

Notizia in aggiornamento