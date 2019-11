Blitz all'Euganeo di 100% animalisti in vista del match tra il Padova e il Sud-Tirol

Nuovo blitz di 100x100 animalisti che stavolta attacca il Trentino Alto Adige con una serie di manifesti in vista del match di domenice all'Euganeo tra il Calcio Padova e il Sud-Tirol.

Le motivazioni del blitz

«Domenica prossima il Padova gioca contro la squadra di Bolzano. Come già fatto diverse volte in occasione di partite di calcio e di basket cui partecipano squadre trentine o sudtirolesi, cogliamo l’occasione per ricordare che "Lo sport non cancella la vergogna" di una regione dove gli Animali liberi vengono uccisi spudoratamente: Lupi, Orsi, Cervi e altri. Ora alla lista degli Animali, che i cacciatori hanno abbondantemente massacrato per un periodo, la provincia di Bolzano ha aggiunto le Marmotte: questi simpatici, innocui Animaletti che impreziosiscono le montagne, conosciuti e ammirati da tutti coloro che amano la Montagna. Non ci sono scuse al massacro: è solo la volontà dei politicanti locali di dare ai cacciatori un’altra creatura su cui sfogare la loro mania assassina. In cambio di voti, ovviamente. Chi ama gli Animali (e la Montagna) deve agire, cominciando dal boicottare la regione e i suoi prodotti. Militanti di 100x100 animalisti, nella notte tra 5 e il 6 novembre hanno affisso sui cancelli delle tribune dell’Euganeo a Padova manifesti diretti alla Regione più sanguinaria d’Italia per denunciare la loro vergogna quotidiana. Nella speranza di portare bene al Padova e che vinca l’incontro come hanno fatto il Seregno (Levico Terme) e Legnano (Dro) la settimana scorsa, continueremo ad usare ogni mezzo legittimo per denunciare questa Regione arrogante e sanguinaria nei confronti degli Animali».