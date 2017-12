Cronaca San Bellino / Via Bernina

Blitz in locali e circoli privati: sanzioni per irregolarità amministrative, arrestato militare

Maxi controlli in due esercizi di via Bernina e via Fowst. Gli agenti hanno blindato l'area e all'altezza di via Sarpi hanno fermato il conducente di una Mercedes che procedeva zigzagando. Al volante un militare della Ederle che teneva in auto caricatori di fucili da guerra