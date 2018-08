Blitz polizia in piazza Gasparotto: individuati otto stranieri, dormivano in giacigli di fortuna

Blitz della polizia in piazza Gasparotto. Gli agenti della Volanti hanno controllato otto stranieri che dormivano in giacigli di fortuna. Gli otto, tutti nigeriani, erano privi di documenti in regola.

Marijuana

Due di loro sono stati trovati con alcuni grammi di marijuana e sono stati denunciati. Un nono cittadino straniero, questa volta danese, aveva un foglio di via dalla regione Veneto ed è quindi stato chiesto per lui l’aggravamento della misura di libertà personale. Sempre nell’ambito dei controlli la polizia ha arrestato un nigeriano in via Confalonieri: stava vendendo della marijuana ad un cittadino del Kosovo. Quest’ultimo è stato segnalato alla prefettura come assuntore.