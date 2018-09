Blocco anti smog da ottobre: limiti più stetti, coinvolti quasi 220 mila veicoli

Troppo smog e la Regione sceglie di bloccare i veicoli inquinanti che nei giorni di picco di riguarderebbe almeno 220mila vetture. Per il prossimo inverno le misure in programma sono più restrittive rispetto al passato. La novità è che dopo lo stop alle Euro 3 diesel, al quarto giorno consecutivo di smog verrà vietata la circolazione anche alle vetture Euro 4.

Le pause

L’inizio delle misure anti smog è stato anticipato di un mese, non più da novembre ma da ottobre e non ci sarà la pausa pranzo né quella natalizia. I blocchi rischiano di provocare disagi a una larga fetta di automobilisti. Da subito saranno circa 150mila i veicoli coinvolti tra quelli a benzina Euro 0 e Euro 1, oltre a quelli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 che non potranno circolare dalle 8.30 alle 18. Al quarto giorno continuativo di superamento dei limiti di legge altri 78mila veicoli dovranno restare in garage.