Inquinamento e stop alla circolazione: rischio auto in garage alla vigilia di Natale

Rischiano di dover tenere l’auto in garage circa 170mila famiglie padovane se giovedì dovesse scattare l’allerta arancio per lo smog. Il secondo livello di attenzione vieterebbe la circolazione ai veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1 e diesel fino alle Euro 4. Per ora il Comune ha deciso il blocco alle limitazioni per la pausa natalizia ma se dovessero registrarsi quattro stop consecutivi la misura tornerebbe in vigore.

L’inquinamento

Lunedì è stato sforato per il terzo giorno consecutivo il livello di polveri sottili sopra i 50 microgrammi a metro cubo. Il prossimo bollettino Arpav è in programma per giovani e solo alle 13 si saprà ufficialmente se scatterà il blocco oppure no. Il rischio è molto alto dato che non ci sono in previsioni piogge che “puliscano” l’aria. In caso il blocco partisse, durerà almeno fino a lunedì, Vigilia di Natale compresa dalle 8.30 alle 18.30. Resta da capire in caso di stop alla circolazione quale sarà la linea scelta da Palazzo Moroni. Preoccupati i commercianti per lo shopping dell’ultimo minuto: “Qualcuno eviti questo blocco- spiega Patrizio Bertin, presidente di Ascom- farlo sarebbe un suicidio”.