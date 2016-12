Blocco delle rivalutazioni: a Padova in gioco oltre 3mila euro per più di 70mila pensionati

Il conto alla rovescia è cominciato. I pensionati che vogliono mantenere intatto il proprio credito con l’Inps in relazione al blocco delle rivalutazioni deciso dal governo Monti e bocciato dalla Corte Costituzionale devono farlo entro fine anno. Per questo lo Spi di Padova invita i diretti interessati a rivolgersi ai propri uffici per richiedere il relativo modulo da compilare e da inviare all'Ente previdenziale. In provincia i pensionati che hanno subito il blocco e che hanno ricevuto solo un rimborso parziale (mediamente il 20% di quanto dovuto) sono poco meno di 73 mila e avanzano in media ancora 3 mila e 500 euro.



COME RIAVERE IL DENARO. Ma quante sono le possibilità di riavere quei soldi? Per capirlo bisogna prendere in considerazione la battaglia portata avanti dallo Spi Cgil che nel Veneto ha promosso quattro ricorsi “pilota” per il recupero di tutti i soldi "persi" con il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a poco più di 1.400 euro mensili lordi negli anni 2012 e 2013 (legge Monti-Fornero). Come è noto il blocco è stato “bocciato” dalla Corte Costituzionale con una sentenza che ha stabilito l’obbligo per lo Stato di risarcire i pensionati. Mentre il governo Renzi, con la legge 109/2015, ha restituito in minima parte (in media 20%) quanto dovuto, e solo agli anziani con un reddito compreso fra i 1.400 e i 3.000 euro lordi mensili, che nel Padovano sono circa 73 mila (72.600), ovvero quasi un terzo dei pensionati padovani. Parte da qui l'azione legale del sindacato che, con i ricorsi pilota, punta su una nuova sentenza della Corte Costituzionale, la quale imponga al governo di restituire tutto il maltolto ai pensionati italiani. Ed è in tale ambito che si inserisce la campagna “Occhio alla prescrizione” lanciata dallo Spi Cgil Veneto. I tempi della giustizia sono molti lunghi e quindi, al fine di poter ottenere per intero gli arretrati, in caso di pronunciamento favorevole ai pensionati della Corte Costituzionale, è necessario bloccare i tempi della prescrizione che scatta il 31 dicembre.



OCCHIO ALLA PRESCRIZIONE. “Molti pensionati lo hanno già fatto – spiega Rita Turati segretaria generale dello Spi del Veneto - grazie alla campagna “Occhio alla prescrizione” che lo SPI CGIL del Veneto ha lanciato da alcuni mesi. Infatti i pensionati che nel 2012 e/o nel 2013 hanno subito il blocco della rivalutazione del proprio trattamento pensionistico (relativo a una o più pensioni) dovranno inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’INPS entro il 31 dicembre 2016. Oltre questa data eventuali richieste di rimborso si possono comunque presentare, fermo restando che, più il tempo passa più i rimborsi diminuiscono di valore”. Nelle sedi Spi Cgil del Padovano è disponibile lo stampato della lettera da inviare all’INPS e si possono ricevere ulteriori informazioni.



ESEMPI. Un pensionato con un reddito di 1500 euro lordi mensili a causa del blocco delle rivalutazioni ha perso, dal 2012 al 2015, 3.861 euro. Il governo Renzi gliene ha restituiti 796, quindi avanza ancora 3065 euro. Un pensionato con un assegno di 2mila euro lordi mensili ha perso con il blocco 4.940 euro. Il governo gli ha dato 529 euro, quindi gliene spettano ancora 4.411 euro. “Certo con l’accordo firmato il 28 settembre scorso si è ripreso il cammino del confronto con il governo sul valore delle pensioni e sul sistema previdenziale – sottolinea Alessandro Chiavelli, segretario generale dello Spi Cgil di Padova - Ma quella del blocco delle rivalutazioni rimane una partita aperta che pesa come un macigno sui redditi dei pensionati”.