Traffico, Boschetto attacca: “Il blocco crea pesanti danni ai piccoli imprenditori artigiani”

“Il rigido blocco dei diesel Euro 3 sarà causa di danni significativi per i piccoli imprenditori artigiani”. Alza i toni il Presidente di Confartigianato Padova Roberto Boschetto dopo che sono arrivate all’associazione circa cento telefonate di imprenditori seriamente preoccupati per le misure attive da lunedì.

L'affondo

“I nostri associati, che utilizzano i furgoni per recarsi dai clienti o per fare consegne (per conto proprio o conto terzi), si trovano nelle condizioni di non poter lavorare a causa del divieto di circolazione – precisa Boschetto -. Ricordo che gli artigiani utilizzano l’autoveicolo come uno strumento di lavoro. Quindi il blocco non comporta semplicemente un danno logistico, ma un rilevante danno imprenditoriale, oltre che un aggravio di costi per l’intera collettività”.

La deroga

Tenuto conto poi che l’inquinamento atmosferico deriva solo in minima parte dagli scarichi degli autoveicoli ad uso commerciale, ma in gran parte da altre fonti, Confartigianato Padova chiede una deroga per i veicoli commerciali Euro 3 ed Euro 4, dal momento che questi ultimi potranno essere fermati se le condizioni dell’aria lo richiederanno. “Noi la nostra parte l’abbiamo fatta – puntualizza Boschetto -. Negli ultimi anni abbiamo stipulato accordi con le principali case automobilistiche, per garantire ai nostri associati l’acquisto di veicoli commerciali a prezzi calmierati. Inoltre, Ebav, l’ente bilaterale per l’artigianato veneto, ha messo a disposizione contributi per l’acquisto di nuovi auteveicoli aziendali. Ma questo non basta, le nostre aziende stanno già facendo i conti da anni con la crisi, spesso non possono permettersi ulteriori costi. Ed un blocco così rigido, con fasce orarie di divieto di circolazione più ampie rispetto al passato non può che diventare un danno ulteriore”.