Padova, torna blocco del traffico fino alla vigilia di Natale

Da venerdì 21 dicembre torna a scattare il livello arancio su tutto il territorio comunale, almeno fino a lunedì 24 dicembre.

🚦 Il vademecum con tutte le informazioni sull'ordinanza anti smog

In tanti avevano tirato un sospiro di sollievo dopo l'emissione del bollettino Arpav di lunedì 17 dicembre: nonostante i Pm10 nell'aria sfiorassero il limite di 50 µg/m3, si è sperato nella conferma di oggi che, se avesse registrato valori sotto soglia, avrebbe fissato il livello verde fino al 4 gennaio. Invece per quattro giorni consecutivi il limite è stato superato, perciò restano in vigore le limitazioni imposte dal regolamento comunale. Dovranno restare con i motori spenti i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, e i veicoli a Diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4, oltre ai ciclomotori a due tempi immatricolati prima del primo gennaio del 2000. Le limitazioni dureranno fino a lunedì 24 dicembre con orario 8.30-18.30.

🔶 Livello arancio

Il provvedimento resta valido fino a nuova comunicazione: i dati vengono emessi da Arpav il lunedì e il giovedì, quindi fino a martedì il traffico cittadino sarà paralizzato. Con il livello arancio è vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, veicoli privati alimentati a diesel Euro 4 ,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 18.30. Non è prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio.

Inoltre è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Attenzione alle previsioni

Per le giornate di venerdì e sabato le previsioni di concentrazione dei Pm10 sono decisamente critiche. I dati sono disponibili sul sito di Arpav.

Le previsioni di venerdì 21 dicembre (fonte: Arpav)

Le previsioni di sabato 22 dicembre (fonte: Arpav)