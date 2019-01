Blocco del traffico, si torna al verde fino a lunedì. Ma le previsioni sono critiche

Dopo un inizio anno da dimenticare, che ha fatto registrare una qualità dell'aria pessima in tutta l'area del capoluogo e ha imposto lo scatto del livello rosso (massima allerta), in città si torna a respirare. Il semaforo resta verde fino a lunedì, ma le previsioni non sono buone.

🚦Il vademecum con tutte le informazioni sull'ordinanza anti smog

Cinque giorni in verde

Il bollettino ufficiale emesso dall'Arpav giovedì mattina permette di tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti. Negli ultimi giorni i livelli di concentrazione delle polveri sottili sono tornati sotto la soglia critica e sul territorio comunale si è tornati al livello di allerta minima, il verde. I dati tutto sommato accettabili registrati dalle centraline negli ultimi giorni, complici anche le precipitazioni, hanno indicato valori di Pm10 tollerabili, che mercoledì si sono assestati a 21µg/m3 registarti all'Arcella (il limite per far scattare l'arancione è di 50 µg/m3). Fino all'emissione del prossimo bollettino, quindi fino a lunedì 28 gennaio, il semaforo resta verde: via libera dunque alla circolazione dei mezzi alimentati a diesel Euro 4.

🚦Chi può circolare con il verde? Scopritelo qui

Nella seconda colonna, i valori di Pm10 registrati il 23 gennaio dalla centralina all'Arcella (fonte: Arpav)

Le previsioni

Attenzione però, a non considerarla una vittoria definitiva. Con già 15 giorni di sforamento dei limiti nei soli primi 23 giorni del nuovo anno, la situazione resta in bilico. E le previsioni per i prossimi giorni non sono confortanti. Venerdì è previsto un nuovo aumento dei valori, dati che andranno peggiorando sabato, con picchi fino a 100 µg/m3.

Le previsioni per venerdì 25 gennaio (fonte: Arpav)

Le previsioni per sabato 26 gennaio (fonte: Arpav)