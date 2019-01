Blocco del traffico: inquinamento alle stelle, saldi a rischio livello arancio

Se gli automobilisti padovani hanno tirato un sospiro di sollievo potendo circolare liberamente a cavallo del nuovo anno, altrettanto non vale per l'ambiente, con livelli di inquinamento preoccupanti negli ultimi giorni.

Inquinamento alle stelle

Il Comune di Padova per agevolare i cittadini ha sospeso le limitazioni fino al 3 gennaio, giorno in cui Arpav emetterà il nuovo bollettino. E a guardare i dati trasmessi dall'ente relativi agli ultimi giorni dell'anno, le previsioni sono assai poco confortanti. Se nei giorni di Natale i livelli di Pm10 nell'aria si erano sensibilmente abbassati, tra il 29 e il 31 dicembre la concentrazione di polveri sottili nell'aria ha subito un'impennata impressionante: rispetto al limite di 50 µg/m3 (che fa scattare il livello arancio con il conseguente stop ai veicoli diesel Euro 4) si è passati dai 95 µg/m3 di sabato ai 114 µg/m3 di lunedì. Più del doppio. Il 1 gennaio è andata meglio con il valore confermato di 76 µg/m3, magra consolazione.

I valori di Pm10 registrati il 1 gennaio dalla centralina all'Arcella (fonte: Arpav)

Le previsioni

Numeri che fanno paura, complice anche l'assenza di precipitazioni. Fino a domani le limitazioni sono sospese, ma se i valori non diminuiranno sensibilmente da venerdì tornerà in vigore il livello arancio. Una conseguenza che andrà a ripercuotersi sul weekend dell'Epifania e che coincide con l' inizio dei saldi . Le previsioni per domani e venerdì anticipano una diminuzione dei Pm10 nell'aria, ma tutto dipenderà dal meteo delle prossime ore.

Le previsioni di giovedì 3 gennaio (fonte: Arpav)

Le previsioni di venerdì 4 gennaio (fonte: Arpav)