Smog e blocco del traffico: da martedì torna il semaforo verde, stop alle limitazioni

Buone notizie per gli automobilisti padovani. Il bolettino Arpav emesso lunedì mattina sull'inquinamento mostra come il Pm10 sia calato rispetto alla scorsa settimana. Torna quindi il semaforo verde dopo il periodo di semaforo rosso con le auto Euro 4 diesel ferme in garage.

Semaforo verde

Con il semaforo verde è vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre al 31 marzo, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). É prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio dal 17 dicembre al 4 gennaio.

Inoltre è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, e degli autoveicoli in caso di coda "lunga" ai semafori.