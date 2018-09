Blocco del traffico: da ottobre scatta lo stop ai veicoli inquinanti, in garage migliaia di auto

L’estate è finita, l’autunno ha già aperto le sue porte e con lui anche lo smog che in inverno raggiunge i picchi maggiori. Come ogni anno a Padova dal mese di ottobre scatterà il blocco del traffico sia in città sia in diversi comuni della cintura urbana. Quest’anno durerà per sei mesi e senza la consueta sosta natalizia.

Tutti in garage

Dal primo di ottobre dovrebbero restare in garage i benzina Euro 0 ed Euro 1 e i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, se quest’ultima restrizione verrà confermata il blocco si estenderebbe a più di 16mila veicoli. Il divieto di circolazione durava dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Resta da capire quali saranno gli accorgimenti imposti dalle regione e quali le scelte di Palazzo Moroni.