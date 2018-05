Boato all'Arcella, esplosione in un sexy shop

Notizia in aggiornamento

Un forte boato alle 23 in punto, sentito distintamente dai residenti delle vie limitrofe.

I fatti

Grande paura giovedì notte in quartiere Arcella, dove il sexy shop "Il Sogno!" è stato colpito da una forte esplosione. Sulla vetrina, rimasta intatta, solo un grosso buco circolare del diametro di circa 30 centimetri, a poco più di un metro da terra. Ancora ignota la natura del botto, anche se i presenti riferiscono di aver udito una detonazione, simile allo scoppio di un grosso petardo. "Io pensavo ci fosse una sagra e stessero sparando dei botti - racconta un ragazzo che si trovava poco distante - ma ho capito subito che non poteva essere, il colpo è stato troppo forte".

I passanti

Nei minuti successivi in strada è accorsa tanta gente perchè il boato si è sentito distintamente a decine di metri di distanza. "Ho sentito l'odore di bruciato, ma era molto leggero - racconta un uomo -. Per me può essere stato solo un ordigno a fare questo rumore".

Le indagini

Solo ipotesi per il momento, si attendono gli accertamenti della polizia, arrivata sul posto con i vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Attorno a mezzanotte è arrivata anche la scientifica per i rilievi e all'1 sono entrati all'interno del locale per proseguire le verifiche. Verifiche eseguite non solo sulla vetrina ma anche su un'auto rimasta parcheggiata proprio davanti all'ingresso.