Live: Bob Sinclar e il suo dj set sotto le stelle, in 15mila per il producer francese

Sono passate da poco le 22 quando Bob Sinclar prende posizione in consolle. Annunciato dall'assessore al commercio Antonio Bressa, il più famoso dj del mondo non ha tradito le attese. Una serata di grande divertimento che si è svolta senza nessun intoppo. Sono tantissime le persone che hanno raggiunto il centro di Padova, piazza Garibaldi per l'esattezza, per godersi lo spettacolo. Almeno 15mila. E' stato l'assessore al commercio Antonio Bressa ad introdurre l'artista, con un breve intervento, poi lo spazio è stato tutto per lui, Bob Sinclar. Sul palco anche il sindaco Sergio Giordani, che se da una parte è venuto a sincerarsi dell'atmosfera in piazza dall'altra è apparso molto divertito dalla situazione. Ha scattato qualche foto, scambiato opinioni con in curatori dell'evento e si è sincerato che tutto andasse per il meglio. Non è solo Giordani, con lui anche l'assessore allo sport, Diego Bonavina. Tra i politici presenti anche l'onorevole Alessandro Zan, i consiglieri Tarzia e Meneghini.

Inizio ritardato per dare l'opportunità ai 3500 fortunati di entrare nello spazio delimitato sotto il palco. I controlli sono minuziosi ma nessun problema si è verificato anche se le operazioni messe in atto per garantire la sicurezza hanno rallentato l'accesso all'area.

Migliaia le persone in via Emanuele Filiberto, altrettante quelle che hanno ballato e si sono godute la serata seguendo lo spettacolo dallo schermo posto a fianco de La Rinascente. Una gran folla fino a piazza Cavour.

Quello di Bob Sinclar è il terzo grande evento voluto dall'amministrazione, in piazza Garibaldi. Dopo Giorgio Moroder e il trio storico del Dj Time è stata la volta del produttore transalpino. Una formula che convince l'amministrazione e che ha dimostrato di funzionare sia per quanto riguarda il gradimento del pubblico che per le condizioni di assoluta serenità garantite a tutti coloro che hanno deciso di partecipare all'evento.

Ecco la gallery della serata