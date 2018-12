Bob Sinclar, fervono i preparativi per il dj set in piazza Garibaldi: il piano sicurezza

Piazza Garibaldi giovedì alle 21.30 tornerà a essere il palcoscenico internazionale di uno spettacolare dj-set sotto le stelle, lo show più atteso del Natale con la performance live di Bob Sinclar.

Piano sicurezza

Il concerto è gratuito e sono previste migliaia di persone in centro. Questura e Prefettura in queste ore stanno perfezionando il piano sicurezza già collaudato con Moroder e con il Deejay Time. Un occhio di riguardo ci sarà per le bombolette anti aggressione che hanno scatenato il panico in altre manifestazioni di piazza provocando morti e feriti. L’intera area sarà presidiata dalla forze dell’ordine, la zona intorno al palco potrà contenere al massimo tremilatrecento persone, con dei corridoi transennati per evitare accalcamenti in caso di fuga. Incoraggianti anche le previsioni meteo che prevedono una serata fredda ma senza pioggia.

Notizia in aggiornamento