Bob Sinclar, ci siamo. Mega schermo sul Liston, giochi di luce e musica per ballare

Bob Sinclar, ci siamo quasi. L’assessore al commercio Antonio Bressa incontrando la stampa ha spiegato come si svolgerà la serata di giovedì 20 dicembre.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x6997943b)

Dal punto di vista della sicurezza e della gestione dell’ordine pubblico: «Nessuna novità rispetto a quanto si è già fatto con i dj set di Moroder e del Deejay Time. Il nostro è un sistema collaudato». Un evento che attirerà davvero tanta gente, chiediamo quindi perché la conferma di piazza Garibaldi scartando opzioni come Prato della Valle che certamente potrebbe accogliere più persone: «Le esigenze di questo tipo di spettacoli sono molteplici. Per far sì che tutti gli elementi possano esprimersi per la loro spettacolarità, abbiamo scelto ancora piazza Garibaldi perché garantisce un’atmosfera che in qualche modo riporta ai club e permette i giochi di luce sulla pareti dei palazzi che circondano la piazza».