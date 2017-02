Federcontribuenti lancia l'allarme: "In Veneto boom di bollette pazze di acqua, luce e gas"

"Bollette pazze. Da quelle dell'acqua con quasi 100 metri cubi chiesti in anticipo, a quelle del gas chieste dopo anni di chiusura del contratto. È una giungla, quella in cui cercano di muoversi i cittadini del Veneto, territorio particolarmente vessato dalla concorrenza del mercato libero. Ma anche strizzato dalle municipalizzate". L'allarme è lanciato da Federcontribuenti, che ha messo a punto un servizio di tutoraggio gratuito dei cittadini in difficoltà nel districarsi "tra le trappole del mercato delle utenze, a cui si sommano le già spinose questioni relative alle cartelle esattoriali e gli accertamenti fiscali".

300 EURO PER CONSUMI NON ANCORA EFFETTUATI. "Giovedì scorso al polo del contribuente si sono rivolte alcune famiglie in difficoltà per bollette fuori ogni grazia di Dio - spiega Marco Paccagnella, presidente di Fedrcontribuenti - molti i casi eclatanti relativi ad anomalie delle bollette dell'acqua del gruppo Hera. Una famiglia si è vista recapitare una bolletta del'importo di oltre 300 euro per consumi non ancora effettuati". Disguido possibile a causa di stime errate del consumo dell'acqua. Ma anche, secondo Paccagnella, "un metodo di autofinanziamento surrettizzio delle aziende che erogano il servizio dell'acqua, che in questo modo possono finanziarsi a tasso zero presso i clienti abbattendo l'indebitamento a breve verso le banche".

IL POLO DEL CONTRIBUENTE. In questo caso, i professionisti del polo del contribuente (uno sportello che, nella sede di Federcontribuenti Veneto in via Galilei ad Albignasego, funziona tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30) consigliano di chiedere la possibilità dell'autolettura ad Hera e di sospendere l'eventuale pagamento automatico in banca.

BOLLETTE NONOSTANTE IL CONTRATTO DISDETTO DA ANNI. Un altro caso limite è quello delle bollette di gas ed energia elettrica che continuerebbero ad essere recapitate a casa di un residente a Padova, nonostante il contratto disdetto sei anni fa e il subentro nella gestione delle utenze di un altro gestore. "In questo caso occorre spendere qualche quattrino e un po' di tempo per mandare comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno - spiega Paccagnella - ma d'altro canto la contropartita sarebbe il pagamento del debito 'fantasma' stimato dal gestore in questione. A questo proposito Federcontribuenti sta siglando accordi di arbitraggio preventivo azienda-cliente con importanti aziende della fornitura di gas ed energia elettrica".