Coronavirus, il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nella tarda mattinata di venerdì 29 maggio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 29 maggio 3931 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 3.931 (+0) con 281 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 3.513 negativizzati virologici, quindi guariti compresi quelli del Cluster di Vo'. Sono 177, invece, le persone in isolamento domicilare nell'intera provincia. L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 5 pazienti attualmente affetti da Coronavirus, di cui nessuno si trova in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 315 i dimessi e 68 i decessi. A Schiavonia si trovano invece 11 ricoverati di cui uno in terapia intensiva (272 dimessi e 105 morti) e un ricoverato in rianimazione. Altre 3 persone sono ancora degenti negli ospedali di comunità e in quello di Camposampiero. Nella notte non si sono registrati decessi.

Veneto

Nella mattinata del 29 maggio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 1.894, con 137 ricoverati attualmente positivi di cui 7 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri salgono a 411 di cui 31 in terapia intensiva). Sono invece 3.349 le persone dimesse dal 21 febbraio e 1.347 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 1.906 considerati quelli "extra-ospedale").