Emergenza Coronavirus, i dati aggiornati: altri 21 contagi in regione, 24 restano in terapia intensiva

Nuovo aggiornamento nella mattinata di giovedì dalla Regione Veneto: i dati parlano di 407 contagiati, 21 in più rispetto al bollettino di mercoledì sera. I ricoverati sono 116, 15 in più rispetto a giovedì, 24 sono in terapia intensiva. In 14 sono stati dimessi e messe in isolamento, 3 le perosone guarite. I decessi restano fermi a 7.

Nel padovano

Per quanto riguarda il Padovano: nel cluster di Vo' ci sono 90 persone positive al test del coronavirus, nel cluster di Padova ci sono 69 persone positive al test del coronavirus, 9 in più rispetto a ieri, nel cluster di Limena ci sono 14 persone positive al test del coronavirus.