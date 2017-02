Bollo auto maggiorato, disservizio statale provoca il pagamento errato: come risolvere

In data 31 gennaio 2017, a causa di un problema tecnico verificatosi presso Sogei (società di informatica statale che opera prevalentemente in campo fiscale), è capitato anche a molti contribuenti veneti di pagare il bollo auto maggiorato della sanzione del 30 per cento, nonostante il pagamento fosse regolare, tempestivo e nei termini.

CONTRIBUENTI. Al fine di agevolare i contribuenti incappati in questo disservizio statale, gli interessati sono invitati a comunicare il proprio codice Iban utilizzando il modulo presente nel sito internet regionale al link http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/modulipererratipagamentierimborsi per ottenere il rimborso di quanto dovuto. Gli uffici regionali stanno già curando autonomamente la verifica dei dati dei contribuenti interessati per provvedere senza ritardo alle istanze di rimborso che perverranno.