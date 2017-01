Ditta di traslochi al lavoro in un appartamento rinviene bomba a mano: sul posto artificieri

Scoprono una bomba mentre stanno sgomberando un appartamento.



LA BOMBA. Il ritrovamento, giovedì mattina attorno alle 9, da parte di una ditta di traslochi in una casa di via San Pietro a Padova. Immediato l'allarme lanciato dagli operai alla polizia. Sul posto le forze dell'ordine hanno effettivamente scoperto l'ordigno a forma di ananas con annesso un tubetto di ferro avvitato: si trattava di una bomba da fucile antica. Sul posto si sono portati gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'esplosivo.