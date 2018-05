Bomba carta sulla Moschea del 2015: assolti i due militanti di Forza Nuova

Erano accusati di aver messo una bomba davanti alla Moschea di via Jacopo da Montagnana. Martedì i due militanti di Forza Nuova sono stati assolti.

I fatti

I fatti risalgono al 2015, quando una molotov era stata esplosa fuori dal centro islamico di preghiera. I militanti erano accusati di danneggiamenti pluriaggravati da finalità etniche e religiose: le indagini condotte dalla digos avevano messo in luce come i due forzanuovisti fossero nei pressi della Moschea poco prima dell’esplosione. Dalle testimonianze è emerso come i due stessero facendo solo un volantinaggio e sono stati quindi assolti.