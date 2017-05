Inquietante telefonata al 113: "C'è una bomba dell'Isis in stazione", ma è solo un ubriaco

"Isis, bomba, stazione": poche parole, pronunciate in maniera quasi incomprensibile, farfugliando. È l'inquietante telefonata ricevuta lunedì pomeriggio dal centralino della questura di Padova.

ALLARME RIENTRATO. La polizia è riuscita ad indentificare la cabina telefonica dalla quale proveniva la chiamata e una volante, giunta tempestivamente in piazzale stazione, ha potuto bloccare l'uomo, ancora attaccato alla cornetta. Si tratta di un italiano di 53 anni, pluripregiudicato. Gli agenti lo hanno trovato visibilmente ubriaco. La stessa chiamata al 113 è stata frutto dello stato di alterazione in cui versava e gli è costata una denuncia per procurato allarme.