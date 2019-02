Il monossido manda all'ospedale tutta la famiglia: rischio intossicazione anche per i bambini

Sei persone sono finite al pronto soccorso dopo una sospetta intossicazione dovuta al monossido di carbonio all'interno della loro casa, dove sono intervenuti pompieri e carabinieri.

Il ricovero

A mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati i sanitari del Suem che nella notte tra lunedì e martedì hanno ricoverato all'ospedale di Camposampiero una persona residente in via Pozzetto a Piombino Dese. Vittima di un malore, i sintomi hanno immediatamente fatto pensare che avesse inalato del monossido e avendo passato le ultime ore in casa è stato chiesto un controllo da parte dei vigili del fuoco.

La bonifica

Arrivati sul posto, con il supporto dei carabinieri i pompieri di Cittadella hanno sottoposto a verifica l'appartamento e l'impianto di riscaldamento, bloccato dopo circa un'ora e mezza per consentire ulteriori verifiche e garantire la sicurezza dei residenti. In casa oltre alla persona ricoverata per prima vivono altri tre adulti e due bambini, tutti trasportati al pronto soccorso a scopo cautelativo. Nonostante le loro condizioni non destino preoccupazione, si è preferito tenerli sotto controllo per escludere che gli eventuali fumi tossici potessero causare altri malesseri.