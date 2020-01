Bonollo riceve il premio "Ambasciatore d'Italia!", irritazione tra i cittadini di Conselve

I cittadini di Conselve non hanno preso bene l'apprendere che è stato conferito un premio alla distilleria Bonollo, con la seguente motivazione: «La Bonollo è l'unica distilleria italiana ad aver ricevuto il riconoscimento “100 Ambasciatori Nazionali” con la motivazione di “aver contribuito allo sviluppo socio-economico non solo del settore ma dell'intera Nazione e per aver saputo difendere le proprie radici, contribuendo al progresso e all'innovazione».

Conselve

I residenti di Conselve che vivono nei pressi dell'insediamento di produzione della distilleria, da moltissimi anni denunciano una situazione di insostenibilità «nel poter condurre - così dicono quelli più impengnati nelle battaglia contro odori e i disagi che presenza della distilleria comporta - una vita normale, dovuta alla produzione che si svolge ora interrottamente, 24 ore al giorno e per tutto l'anno. Per chi abita nei pressi ben poco è cambiato, nonostante negli ultimi tempi siano stati fatti investimenti da parte dell'azienda, atti a risolvere la presenza costante di fortissimi odori, polvere nera che si deposita in ogni dove e nell'ultimo periodo, l'aumento fortissimo del rumore. Il tutto avviene ancor oggi a qualsiasi ora del giorno, soprattutto di notte e nei fine settimana».