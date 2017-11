Campagna anti vaccinale, boom di richieste dai padovani: l'Usl 6 acquista altre dosi

Boom di richieste per i vaccini antinfluenzali a Padova. Da inizio novembre i padovani hanno preso d'assalto le sedi Usl, i distretti socio-sanitari, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna antinfluenzale. Come riporta il mattino di Padova, la richiesta è stata così alta che il Dipartimento di prevenzione ha dovuto ordinare una seconda fornitura. Stanno arrivando altre 3mila dosi per il territorio dell'ex Usl 16. Sono già in via di esaurimento gli 88mila vaccini distribuiti a inizio novembre.

QUANDO VACCINARSI.

Secondo gli esperti del servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl 16, c'è ancora tempo per vaccinarsi contro l'influenza: l'ideale sarebbe farlo prima delle vacanze di Natale. I primi casi d'influenza stagionale si registreranno a fine dicembre. Poi arriverà l'epidemia con la riapertura delle scuole. L'influenza quest'anno metterà a letto circa 50 mila padovani. La vaccinazione è gratuita per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, per le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza e per coloro che svolgono attività di particolare valenza sociale.