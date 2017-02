Nota un malvivente mentre deruba una donna e tenta di fermarlo: studentessa aggredita

Ha visto un malvivente che cercava di derubare una donna dentro ad un tram di Padova e ha tentato di fermarlo ma per tutta risposta è stato aggredito.



BORSEGGIATORE. L'episodio sabato attorno a mezzogiorno sul mezzo in transito sul cavalcavia Borgomagno in direzione Pontevigodarzere. La studentessa che ha assistito al fatto ha tentato di bloccare il borseggiatore ma appena arrivato alla fermata il malvivente le ha sputato in faccia ed è fuggito. Sul posto le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto.