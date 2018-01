Un nuovo bosco urbano a Limena grazie alla collaborazione di Comune e Alì Supermercati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Comune di Limena e Alì Supermercati, con la consulenza tecnica di Etifor Srl, insieme per la realizzazione di un intervento capace di offrire vantaggi ambientali e sociali: un nuovo bosco urbano con ottocento alberi da realizzare in via Rossi.

IL NUOVO BOSCO.

L’area interessata dalla massiccia piantumazione copre circa due ettari ed è di proprietà del Comune. Si trova accanto a un’area residenziale attraversata da percorsi ciclabili e pedonali e vicino a due parchi giochi, il che permetterà a tutta la cittadinanza di approfittare al meglio del nuovo bosco. Alì Supermercati, una delle prime realtà venete ad aver investito in progetti di sviluppo ambientale e sostenibile, in collaborazione con il Comune, pianterà centinaia di alberi di diverse specie autoctone, provenienti da vivai certificati (quercia, olmo, frassino, acero campestre) che daranno vita a un nuovo polmone verde cittadino.

UN PROGETTO VIRTUOSO.

“L’iniziativa è un intervento che non solo migliorerà la qualità dell’aria, catturando 77 chili di inquinanti all’anno e azzerando il PM10 di oltre 38mila passaggi di auto e camion - spiegano il sindaco Giuseppe Costa e Maurizio Martinello, assessore all’Ambiente - ma anche la vivibilità del quartiere, offrendo nuovi spazi di socializzazione e refrigerio d’estate”. "Siamo da sempre attenti alla tutela dell'ambiente - afferma il responsabile finanziario di Alì, Marco Canella - perché crediamo che un ambiente più pulito sia alla base della sicurezza alimentare e della salute delle persone. Questo rappresenta il terzo bosco perenne che Alì, in collaborazione con i nostri clienti, ha realizzato. Siamo la prima realtà in Veneto ad aver sostenuto una maratona green così importante in termini di numero di alberi donati".

LA PRESENTAZIONE.

Presentata come una best practice green alla conferenza internazionale sul tema della riforestazione a Friburgo (IUFRO), l'iniziativa è stata poi messa in evidenza anche oltreoceano, nella conferenza internazionale FSC di Vancouver e ancora alla FAO a Roma. Il progetto sarà presentato giovedì 1 febbraio alle ore 11 nella sede municipale di Limena. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Costa, l’assessore all’Ambiente Maurizio Martinello e un rappresentante di Alì S.p.A.

DAL BUONO NASCE IL BENE.

Il bosco entrerà a far parte dell’Associazione Forestale di Pianura (AFP) che garantisce i più alti standard di gestione forestale grazie alla certificazione FSC® e potrà diventare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano immergersi nella natura senza allontanarsi troppo da casa. Al progetto lavoreranno, insieme ai consulenti tecnici di Etifor, Andrea Rizzi (dott. Forestale) e Alberto Muraro dell’Azienda Agricola Trevisan. Il nuovo bosco migliorerà la salute, catturando gli inquinanti (polveri sottili, CO, NO2, SO2, etc.) provenienti dalla strada e dalle aree industriali e l’ambiente: fissando circa trecento tonnellate di anidride carbonica (tCO2) in trent'anni eliminerà dalla strada le emissioni di 181 auto. Riflessi positivi anche sulla biodiversità, aumentata grazie all’utilizzo di diverse specie di alberi e arbusti autoctoni che potranno ospitare numerose specie animali, e sulla qualità della vita, rinfrescando la zona urbana durante le ondate di calore estive e fornendo una nuova area verde a scopo ricreativo.