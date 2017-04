Bozzetti ispirati al crocifisso di Donatello, il dono dell'artista Babetto al museo diocesano

In occasione del diciassettesimo compleanno del Museo Diocesano (22 marzo 2017) Giampaolo Babetto, artista e orafo padovano, ha donato al Museo gli studi e i bozzetti per la realizzazione di una medaglia celebrativa in onore del Crocifisso ligneo della Chiesa dei Servi in Padova, a ricordo della sua attribuzione a Donatello. Si tratta di disegni e di alcune prove in oro e argento, eseguite nel 2015 durante l'esposizione del Crocifisso nella mostra Donatello svelato. Capolavori a confronto. L'artista presenterà pubblicamente l'iniziativa mercoledì 13 aprile.

RINGRAZIAMENTO. Sarà un modo per ringraziare pubblicamente l'artista per il prezioso e significativo dono che segna anche anni di relazione, di stima, di amicizia e di collaborazione con il Museo Diocesano, ma anche l’occasione di dare uno sguardo ai progetti in cantiere e agli appuntamenti che attendono il Museo Diocesano nei prossimi mesi.