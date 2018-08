Bressa: "Per aiutare Genova doverose iniziative concrete. Le annunceremo stasera in Prato della Valle"

Raggiungiamo al telefono l'assessore Bressa, per capire cosa succede nella serata di ferragosto, se è tutto confermato nonostante quanto è accaduto a Genova, con il crollo del Ponte Morandi e la morte di trentanove persone, tra cui tre bambini. "E' chiaro che non può essere una serata di sola festa, abbiamo tutti negli occhi cosa è accaduto ieri a Genova. Una tragedia. Per questo ci siamo confrontati con il sindaco Giordani per capire cosa fare questa sera, in occasione dei festeggiamenti di Ferragosto. Abbiamo così convenuto che forse proprio per questo motivo scegliere di passare una serata insieme, di stare uniti come comunità, crediamo sia la scelta migliore. Per questo poi, abbiamo anche deciso, stasera lo spiegheremo a tutti coloro che saranno in piazza, di mettere in campo una serie di iniziative concrete per aiutare chi è stato colpito da questa catastrofe. Non solo raccolte fondi, che ovviamente servono, pensiamo a chi ha perso i propri cari che si dovrà anche confrontare con problemi concreti oltre al dolore, pensiamo alla stessa amministrazione comunale che dovrà far fronte a quella che di fatto è una emergenza. Stasera spiegheremo come". Quindi non solo il minuto di raccoglimento per ricordare le vittime: "Chiederemo al pubblico di stasera di raccogliersi in un doveroso momento di silenzio e riflessone prima dell'avvio dei fuochi, ma soprattutto, come spiegato, daremo indicazioni su come rendersi utili, tramite iniziative e modalità che stiamo attivando. ll nostro ritrovarsi di questa sera può così diventare un gesto utile e di vicinanza per chi è stato colpito dalla tragedia di ieri".