Grossa buca in tangenziale, kaos e traffico in serata: intervengono i tecnici

Kaos nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale in zona Ovest di Padova. Secondo le prime informazioni si sarebbe aperta una buca tra le uscite 7 e 8 in direzione sud.

L'intervento

Nel tratto di competenza sono intervenuti i tecnici di Veneto Strade per le manutenzioni del caso mentre la polizia locale ha regolato il traffico particolarmente intenso. Il problema è stato risolto in circa un'ora ma la coda ha raggionuto la zona dell'aeroporto in Corso Australia con ripercussioni sul rientro dei padovani nelle proprie abitazioni dopo la giornata lavorativa. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 20.