Picchia in classe la compagna durante la lezione: denunciati il professore e la preside

Avrebbe continuato la lezione in una classe di scuola media del centro di Padova, senza intervenire in una rissa tra studentesse di tredici anni. Il genitore della ragazzina picchiata ha denunciato tutto. Come riportano i quotidiani locali la storia riguarda una terza con 23 studenti del quartiere Santa Rita e il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 20 gennaio.

LA RISSA

Una ragazzina avrebbe improvvisamente atterrato sul banco una compagna, “prendendola per i capelli, facendole sbattere la testa ripetute volte e dopo averla spinta a terra le sferra alcuni calci” come si legge nella denuncia presentata la padre. L’uomo ha querelato un professore di cinquanta anni, la preside dell’istituto e la compagna minore. Una denuncia che ipotizza i reati di lesioni volontarie e omessa vigilanza. In sostanza il professore secondo i genitori avrebbe continuato la lezione senza intervenire mentre la studentessa veniva picchiata.

LE BOTTE

Stando al racconto del padre raccolto dai quotidiani locali, una volta giunto a scuola l’uomo avrebbe trovato la figlia in ingresso con del ghiaccio sulla testa. A quel punto sono intervenuti il Suem e la polizia e in ospedale il referto emesso racconta di un trauma cranico facciale con prognosi di tre giorni che è salita a sei dopo un’ulteriore visita specialistica. Stando a quanto avrebbero raccolto le forze dell’ordine, la ragazzina che ha aggredito la compagna sarebbe una giovane problematica, aggregata da poco tempo alla classe e che ha alle spalle una situazione difficile.