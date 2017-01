Frustato e picchiato a scuola durante l'ora di ginnastica, il padre sporge denuncia

Venerdì mattina, tre ragazzini di seconda media avrebbero legato e picchiato un compagno di classe in una scuola media di Padova. Il fatto durante l'ora di ginnastica: i tre lo avrebbero frustato con le corde che si dovrebbero usare per saltare.



IL FATTO. Un fatto che ha convinto il padre del giovane, un 12enne , ad andare dalle forze dell'ordine e a denunciare l'accaduto: "Ho presentato oggi la mia denuncia in Questura per le lesioni subite da mio figlio. La preside dice che era un gioco, ma non conosce niente dei fatti perché non era presente. Al mio avvocato ho poi consegnato la denuncia sporta e il referto del medico". Il genitore, inoltre, ha dichiarato di non essere ancora stato ricevuto da preside e insegnante: "Sono già stato oggi dalla preside - ha sostenuto l'uomo, di origini tunisine - e non ha voluto ricevermi. Mi sono presentato alle 8 del mattino e mi hanno detto che non c'era né la preside né l'insegnante di ginnastica".