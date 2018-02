Minaccia il compagno di classe della fidanzata: i carabinieri bloccano una rissa a scuola

Da diverso tempo il 14enne dell’istituto Einaudi a Padova avrebbe subito le prese in giro di una compagna. Stanco, ha cominciato a rispondere ai messaggi minatori per le rime. La ragazzina ha chiamato il fidanzato che è andato fuori da scuola a farsi giustizia.

Intervengono i carabinieri

Lunedì mattina movimentato all’esterno dell’istituto Einaudi. Il parapiglia è iniziato prima della campanella, tra un 16enne che frequenta l’Enaip e un 14enne di una prima dell’Einaudi. I due hanno iniziato a litigare, un passante ha allertato i carabinieri che sono giunti sul posto e hanno sedato gli animi, scoprendo una storia di bullismo alle spalle del pesante diverbio. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, a innescare la miccia sarebbero stati alcuni sms minatori che il 14enne avrebbe mandato alla fidanzata del 16enne e sua compagna di classe che per mesi l’avrebbe preso in giro. Alla vista dei carabinieri il 14enne è scoppiato a piangere, manifestando anche propositi suicidi. La preside dell’istituto è stata subito informata e ha indetto una riunione interna per ricostruire quanto accaduto.