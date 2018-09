Buoni libri per cittadini non EU: obbligo di presentare attestati di redditi patrimoniali

Da quest'anno i cittadini provenienti da paesi non UE che presentano la domanda di Buono libri via web, devono consegnare al Comune entro il 15 ottobre, oltre alla documentazione usuale, anche certificati o attestazioni rilasciati dall'autorità competente dello Stato di provenienza, attestanti redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti all'estero e relativi al 2016. Questi certificati o attestazioni devono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. Il provvedimento ha fatto discutere.

Le certificazioni

Se i certificati o le attestazioni non possono essere rilasciati dall'autorità straniera per mancanza di una autorità riconosciuta o per presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità straniera, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, a spese degli interessati. In alcuni casi, e cioè solo in presenza di convenzioni internazionali in vigore fra Italia e Stato di provenienza che lo consentano esplicitamente, i certificati o atesatazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; su queste il Comune è tenuto ad effettuare controlli. Il Comune di Padova si sta attivando presso la Regione Veneto e il Ministero degli Esteri per ottenere maggiori elementi. Per ulteriori chiarimenti i cittadini possono rivolgersi direttamente all'URP della Regione Veneto in Corso Milano, 20 - tel. n. 0498778163 - ovvero al Consolato del proprio Paese di provenienza.