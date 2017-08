Trasporto pubblico, torna il Diretto Piazze: sconti per gli over 70 e le categorie fragili

Torna, a partire dal 13 settembre la linea di autobus “Diretto Piazze” il cui ripristino è stato chiesto a gran voce da cittadini e commercianti del centro. Ma questa non è l'unica, importante, novità, che il sindaco Sergio Giordani e il vicesindaco Arturo Lorenzoni hanno illustrato, questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede di BusItalia Veneto, in Via Rismondo, alla quale hanno partecipato con l'amministratore delegato della società di trasporto Franco Ettore Viola e il presidente della provincia di Padova Enoch Soranzo. Il sindaco Sergio Giordani lo aveva detto chiaramente nei mesi scorsi: aiuteremo le fasce di utenti più deboli.

I COSTI. Scattano così le nuove agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti per quei residenti nel Comune di Padova che siano portatori di invalidità grave e gli anziani oltre i 70 anni con bassi redditi. Attualmente queste agevolazioni sono divise in tre fasce: la prima comprende invalidi al 100%, invalidi tra il 74 e il 99% con reddito inferiore a 4.805,19 euro e pensionati oltre i 70 anni sotto la medesima soglia di reddito. La seconda fascia riguarda invalidi tra il 74% e il 99% e pensionati oltre i 70 anni tutti con reddito inferiore a 7.665,96 euro. La terza ed ultima fascia di agevolazioni coinvolge gli invalidi tra il 74 e il 99% e i pensionati oltre i 70 anni sempre tutti con reddito inferiore a 15.331,92 euro. Fino ad oggi il costo dell'abbonamento urbano annuale era per la prima fascia di 15,49 euro, per la seconda di 36,15 euro, mentre per la terza, il costo dell'abbonamento, però trimestrale, era di 46,48. Adesso gli abbonamenti annuali di fascia 1 e 2 sono totalmente gratuiti, mentre il trimestrale della fascia 3 scende da 46,48 euro a 15 euro. Con questo provvedimento beneficiano delle nuove agevolazioni oltre 3100 residenti in città dei quali il 70% sono anziani.

LE LINEE. Tornando al Diretto Piazze, il percorso del rinnovato servizio di collegamento con il centro è Park Colli - Via Sorio - Via Euganea - Via Vescovado – Via Barbarigo - Via XX Settembre – Riviera Tito Livio – Via San Francesco – Piazza delle Erbe - Piazza dei Signori – Duomo – Via Tadi – Via Milazzo – Via Sorio – Park Colli. Altri servizi diretti di collegamento con le Piazze sono allo studio, così come è in corso un complesso lavoro di analisi e revisione dei percorsi delle linee esistenti per venire incontro alle innumerevoli richieste dei residenti. In particolare saranno rivisti i percorsi dei bus 5, 15, 16, 18.

IL COMMENTO. "Questo non è solo un segnale importante e concreto solo per i 2700 padovani che saranno esentati dal pagamento dell'abbonamento annuo e per gli altri 400 che lo vedranno più che dimezzato - sottolinea il sindaco Sergio Giordani - Con questa decisione voglio segnare una via che resterà anche per altri provvedimenti. Questa amministrazione vuole essere vicina, nei fatti, prima a chi ha meno, alle nostre famiglie, ai nostri anziani, ai giovani che vivono situazioni di maggiore difficoltà. Sono finiti i tempi dei provvedimenti “spot” pagati coi soldi dei cittadini, i tempi nei quali si esentavano da piccole contribuzioni anche persone con un tenore di vita elevatissimo. Noi vogliamo andare incontro a chi non ce la fa più, vogliamo agire sulle diseguaglianze e le ingiustizie. Muoversi nella propria città, vivere la propria vita indipendente è un diritto di chi non ha né problemi al fisico né al portafoglio, ma lo deve essere anche di chi ha meno. Dove vedo uno squilibrio cerco di intervenire per superarlo, i fondi del Comune non sono infiniti e proprio per questo vanno concentrati dove c'è più bisogno. Dopo questo provvedimento voglio aprire con l'azienda di trasporto un ragionamento su come incentivare i nostri giovani e i nostro studenti rispetto allo strumento dell'abbonamento e al suo costo, coinvolgendo anche l'Università. Dobbiamo investire e consentire un uso massiccio dei mezzi pubblici. Una Padova con una mobilità facile e a costi sostenibili è una Padova dove si sta meglio, più attrattiva e soprattutto con meno macchine, meno smog è una città più sana per tutti".

LA MOBILITA'. "Abbiamo intrapreso un percorso per cambiare il modo di muoversi in città che è di fondamentale importanza- commenta il vicesindaco Sergio Lorenzoni - Alla richiesta a BusItalia Veneto di riavere il Diretto Piazze la risposta è stata positiva: un collegamento tra il parcheggio scambiatore della zona dell’Aeroporto che in dieci minuti consente di arrivare nelle piazze, che ora sono attraversate direttamente. Si tratta di un modo per facilitare lo scambio tra la mobilità privata e quella pubblica. Siamo convinti che incentivare la mobilità pubblica faciliti l’accesso alla città: una città non congestionata dalle auto è una città in cui muoversi è più facile".